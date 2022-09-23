«Аэрофлот» возобновит полеты в Коломбо, Бангкок и Гоа

В октябре «Аэрофлот» возобновит полеты в Коломбо (Шри-Ланка), Бангкок (Таиланд), а в ноябре — в Гоа (Индия). Об этом сообщает ТАСС.

«С 9 октября компания возобновит полеты в Коломбо, куда на начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю. С 30 октября „Аэрофлот“ вновь начнет выполнять полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю, а с 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа», — сказано в заявлении авиакомпании.

Полеты будут совершаться на воздушных судах Airbus A330. В Коломбо и Бангкок продажа билетов уже открыта, в Гоа откроется в ближайшее время.

О том, что Шри-Ланка хочет возобновить авиасообщение с Россией, стало известно 17 сентября. «Аэрофлот» — единственная компания из России, осуществляющая рейсы в республику. Перевозчик приостановил полеты в начале июня, после ареста самолета по требованию ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited.