Патриарх Кирилл заболел ковидом

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — говорится в сообщении.

В начале пандемии патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы, а молиться дома. Неверующих в коронавирус он сравнил с неверующими в Бога.

Вспышку COVID-19 глава РПЦ предложил рассматривать не как гнев, а как милость Божью, которая поможет осознать хрупкость цивилизации и подтолкнет людей к вере. Другой целью этого «Божьего промысла» он счел разрушение идеалов потребительского общества. А еще патриарх утверждал, что верующие не могут заразиться ковидом через святые дары.