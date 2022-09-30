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Патриарх Кирилл заболел ковидом
Семён Гудошников
Сегодня в 09:12

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заразился коронавирусом. Об этом сообщил врио руководителя пресс-службы патриарха Владимир Легойда.

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — говорится в сообщении.

Состояние патриарха Легойда назвал удовлетворительным.

В начале пандемии патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы, а молиться дома. Неверующих в коронавирус он сравнил с неверующими в Бога.

Вспышку COVID-19 глава РПЦ предложил рассматривать не как гнев, а как милость Божью, которая поможет осознать хрупкость цивилизации и подтолкнет людей к вере. Другой целью этого «Божьего промысла» он счел разрушение идеалов потребительского общества. А еще патриарх утверждал, что верующие не могут заразиться ковидом через святые дары.

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РПЦ
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Патриарх КириллВладимир Легойда
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