Патриарх Кирилл сравнил неверующих в коронавирус с неверующими в Бога

Неверие в существование COVID-19 и его опасность так же смертельно, как и неверие в Бога. Об этом в проповеди после литургии в московском храме Христа Спасителя заявил Патриарх Кирилл.

«Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят — не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. <…> Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», — цитирует ТАСС слова патриарха.

Священнослужитель призвал соблюдать требования и предписания, направленные на сдерживание пандемии. При посещении храмов также следует соблюдать меры предосторожности, заявил он.

Из‑за сложной эпидемиологической ситуации на рождественскую службу в храме Христа Спасителя будут пускать лишь по пригласительным билетам. Богослужение начнется 6 января, в 23.00 по московскому времени.

В Москве во время первой волны COVID-19 проходили пасхальные службы для ВИП-гостей. Патриарх Кирилл объяснял верующим, как относиться к пандемии: сначала он предложил рассматривать коронавирус не как гнев, а как милость Божью, которая поможет осознать хрупкость цивилизации и подтолкнет людей к вере, затем назвал пандемию Божьим промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества.