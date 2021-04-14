Патриарх Кирилл заявил о невозможности заразиться COVID-19 через святые дары

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что верующие не могут заразиться коронавирусом при причащении святыми дарами. Об этом глава РПЦ сообщил на заседании Священного синода.

По словам патриарха, ни один из диаконов не заболел COVID-19 после употребления святых даров (хлеба и вина) из общей чаши и «никогда не заболеет».

«После Божественной литургии, поскольку я служу без диакона, я потребляю Святые Дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу», — отметил патриарх.

Глава РПЦ добавил, что Церковь при этом принимает все необходимые меры по борьбе с коронавирусом. В частности, прихожане «соответствующим образом распределяются по площади храмов, предписываются ношение масок и особый способ причащения».

Под «особым способом причащения», вероятно, имеется ввиду правило протирать общую ложку для вина спиртом после каждого верующего, а также использовать одноразовые перчатки при раздаче просфор.

Кроме того, патриарх в марте попросил священнослужителей не давать руки для целования, протирать иконы, кресты и Евангелие «после каждого лобзания с использованием дезинфицирующего раствора» и мыть купель для крещения после каждого таинства.

Несмотря на новые меры безопасности, коронавирусом к началу апреля переболели более 4,7 тыс. священников Русской православной церкви. 151 человек умер.