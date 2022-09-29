Владимир Путин поручил выделять 21,3 млрд рублей ежегодно Движению детей и молодежи

Президент России Владимир Путин поручил выделять ежегодно 21,3 млрд рублей Общероссийскому движению детей и молодежи, созданному по примеру пионерии. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Финансирование поручено обеспечить начиная с 2023 года. Доклад о выполнении поручения президента должен быть предоставлен президенту до 31 декабря 2022 года. За выполнение поручения будет отвечать премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин также указал, что необходимо ежегодно выделять 383 млн рублей Министерству просвещения на поддержку программы «Орлята России». В ней принимают участие учащиеся начальных классов.

Кроме того, средства выделят и Росмолодежи. До 15 октября правительство обязано перечислить организации 379 млн рублей. Эти деньги пойдут на финансирование движения и оплату труда сотрудников.

О создании в России нового детского движения стало известно в мае 2022 года. Его решили запустить к 100-летию пионерии. Движение назвали «Большая перемена». Цель его — формирование у детей «мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов» России. Участие в организации добровольное.