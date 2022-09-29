Реклама
Новости
Ларс фон Триер поделился еще одним трейлером нового сезона «Королевства» с подзаголовком «Исход»
19:53
Владимир Путин поручил выделять 21,3 млрд рублей ежегодно Движению детей и молодежи
19:16
СМИ: власти Израиля работают над экстренной программой поддержки новых репатриантов из России
19:06
Tommy Kwak/Unsplash
Аналитики Rystad Energy: Европа потратит на геотермальное отопление 7,4 млрд долларов
18:17
На поддержку ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Россия выделит 3,3 млрд рублей
17:59
Токсичные отношения, из которых нет выхода, в новом клипе группы «Моя Мишель» и Dose
17:31
Nordwind Airlines запускает прямой рейс из Петербурга в киргизский город Тамчы
17:31
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Россияне с бронью от мобилизации получат удостоверения об отсрочке
17:07
На улицы Дербента выехала зовущая в военкомат машина. Глава Дагестана инициативу не оценил
16:59
«Подъем»: через КПП «Верхний Ларс» перестали пропускать пешеходов
16:58
СМИ: Алла Пугачева уехала из России
16:33
РЖД выплатит мобилизованным железнодорожникам по 200 тыс. рублей
16:29
Тыва выполнила план по мобилизации
16:14
Онлайн-кинотеатр Premier/YouTube
«Не подходящее для острой сатиры время»: Premier отменил показ шоу «Горемыки»
15:29
Премия Archpoint Concept Awards в 2022 году достанется лучшей концепции коворкинга
15:13
В МФЦ отвергли данные Forbes о распоряжении выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет
Обновлено в 14:45
Кирилл Серебренников признан журналом Opernwelt «Режиссером года»
14:44
Правительство сможет устанавливать запрет на международные перевозки грузов из недружественных стран
14:08
Финляндия закроет границы для туристов из России 30 сентября
13:36
Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»
На фоне мобилизации в России резко вырос спрос на военную одежду, снаряжение и медикаменты
13:24
Владимир Путин поручил выделять 21,3 млрд рублей ежегодно Движению детей и молодежи
Юлия Онодэра
Сегодня в 16:16

Президент России Владимир Путин поручил выделять ежегодно 21,3 млрд рублей Общероссийскому движению детей и молодежи, созданному по примеру пионерии. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Финансирование поручено обеспечить начиная с 2023 года. Доклад о выполнении поручения президента должен быть предоставлен президенту до 31 декабря 2022 года. За выполнение поручения будет отвечать премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин также указал, что необходимо ежегодно выделять 383 млн рублей Министерству просвещения на поддержку программы «Орлята России». В ней принимают участие учащиеся начальных классов.

Кроме того, средства выделят и Росмолодежи. До 15 октября правительство обязано перечислить организации 379 млн рублей. Эти деньги пойдут на финансирование движения и оплату труда сотрудников.

О создании в России нового детского движения стало известно в мае 2022 года. Его решили запустить к 100-летию пионерии. Движение назвали «Большая перемена». Цель его — формирование у детей «мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов» России. Участие в организации добровольное.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Минпросвещения РоссииРосмолодежь
люди
Владимир ПутинМихаил Мишустин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение