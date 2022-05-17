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В России создадут новое детское движение по примеру пионерии

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:11

В России создадут новое детское движение к 100-летию советской пионерии. Его задачей станет систематическое патриотическое воспитание детей. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, о запуске организации объявят 19 мая — в этот день как раз будет отмечаться 100-летняя годовщина пионерского движения. По этому случаю в Москву на «Большой школьный пикник» съедутся более тысячи детей.

Организатором события выступит Российское движение школьников. Среди прочих в мероприятии примут участие первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

«РБК» добавил, что за будущее общероссийское движение детей и молодежи будут отвечать Минпросвещения, Росмолодежь и Кремль. Организация не будет полноценным аналогом пионерии: членство будет добровольным.

Названия у движения пока нет. По данным «РБК», его планируется обсудить на съезде детских движений России — он пройдет на ВДНХ в День защиты детей 1 июня. Предполагается, что новая структура будет основана на базе уже существующих организаций, например, Российского движения школьников и «Большой перемены».

Как отмечает «РБК», организации могут стать соучредителями. Войдет ли в число соучредителей движение «Юнармия», созданное министром обороны Сергеем Шойгу в 2016 году, неизвестно. Лидером новой «пионерии» может стать замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов.

Движение, по задумке, охватит как школьников, так и учащихся средних специальных учебных заведений. За выстраивание работы в школах будет отвечать Минпросвещения, в средних специальных учебных заведениях — Росмолодежь.

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