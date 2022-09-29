Магазины LEGO в России переименуют в «Мир кубиков»

Группа компаний Inventive Retail Group запускает мультибрендовую сеть «Мир кубиков» на месте бывших магазинов LEGO. Об этом пишет РБК со ссылкой на президента концерна Тихона Смыкова.

Первыми сменят вывески магазины в московских ТРЦ «Атриум» и «Авиапарк», а также в петербургской «Галерее». Произойдет это уже 29 сентября.

Кроме того, запустился сайт с доменом mir-kubikov.ru и логотипом «Мир кубиков» на главной странице. Там представлены конструкторы LEGO, включая детские наборы с минимальным количеством деталей и коллекционные наборы (самый дорогой — «Сокол тысячелетия» по мотивам «Звездных войн» на 7541 деталь за 99 999 рублей).

Продукцию LEGO компания поставляет по параллельному импорту и закупает у других поставщиков. Однако ассортимент «Мира кубиков» не будет ограничен одним брендом — IRG намерена расширить его конструкторами, аксессуарами к ним, а также развивающими игрушками других производителей.

В планах — запустить 60 магазинов в более чем 20 городах. Большинство торговых точек должны открыться до конца октября.

3 марта руководство LEGO объявило о прекращении новых поставок в Россию. В начале июля часть магазинов бренда приостановила работу в стране из‑за отсутствия новых товаров, а в середине месяца стало известно о планах компании уйти с российского рынка окончательно.

В России работал 81 магазин LEGO, управляла ими Inventive Retail Group. Также компания руководила фирменными магазинами Apple, Samsung и Nike.