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Магазины LEGO в России переименуют в «Мир кубиков»
Виктория Шанина
Сегодня в 09:05

Группа компаний Inventive Retail Group запускает мультибрендовую сеть «Мир кубиков» на месте бывших магазинов LEGO. Об этом пишет РБК со ссылкой на президента концерна Тихона Смыкова.

Первыми сменят вывески магазины в московских ТРЦ «Атриум» и «Авиапарк», а также в петербургской «Галерее». Произойдет это уже 29 сентября.

Кроме того, запустился сайт с доменом mir-kubikov.ru и логотипом «Мир кубиков» на главной странице. Там представлены конструкторы LEGO, включая детские наборы с минимальным количеством деталей и коллекционные наборы (самый дорогой — «Сокол тысячелетия» по мотивам «Звездных войн» на 7541 деталь за 99 999 рублей).

Продукцию LEGO компания поставляет по параллельному импорту и закупает у других поставщиков. Однако ассортимент «Мира кубиков» не будет ограничен одним брендом — IRG намерена расширить его конструкторами, аксессуарами к ним, а также развивающими игрушками других производителей.

В планах — запустить 60 магазинов в более чем 20 городах. Большинство торговых точек должны открыться до конца октября.

3 марта руководство LEGO объявило о прекращении новых поставок в Россию. В начале июля часть магазинов бренда приостановила работу в стране из‑за отсутствия новых товаров, а в середине месяца стало известно о планах компании уйти с российского рынка окончательно.

В России работал 81 магазин LEGO, управляла ими Inventive Retail Group. Также компания руководила фирменными магазинами Apple, Samsung и Nike.

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