перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Журналисты Алексей Пивоваров, Олег Кашин и еще четыре человека включены в реестр СМИ-иноагентов 21:22
Часть магазинов LEGO приостановила работу в России из‑за отсутствия товаров 21:09
Адвокат Эмбер Херд: актриса проиграла в суде из‑за травли в соцсетях 20:59
«Яндекс» без Воложа, Невзоров* с гражданством Украины и другие новости дня
20:44 дайджест
Участницу Pussy Riot Айсолтан Ниязову отпустили из хорватской тюрьмы 20:34
В клубе «16 тонн» пройдет концерт Юлии Чичериной. Ее критикуют за поддержку «спецоперации» 20:21
Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Все российские рестораны, принадлежавшие McDonald’s, заработают в ближайшие два месяца 19:45
Житель Далласа уничтожил экспонаты музея на 5 млн долларов. Он «разозлился на возлюбленную» 19:19
В Китае создали умную подушку, которая отслеживает сон и заряжается от трения головы 18:47
Сеть отелей Marriott уходит из России из‑за санкций 18:46
Москва и Луганск стали побратимами. Российская столица поможет восстанавливать Донецк и Луганск 18:36
Fan ID можно будет оформить на «Госуслугах» с 4 июля 18:08
Обложка альбома
Радость свободы и печаль утраты в новом альбоме Энджел Олсен 17:58
Центр Помпиду убрал из залов подаренные фондом Потанина произведения искусства 17:49
Правозащитники в США требуют проверить лутбоксы в симуляторе FIFA из‑за схожести с азартными играми 17:47
В «Современнике» состоится премьера спектакля «Житие FM» 17:14
Центр «Школа профессий» проведет аукцион, чтобы запустить инклюзивное кафе «Разные зерна» 17:13
Пресс-материалы
Апсайкл-коллекция и гараж-сейл в телеграме: «Пятница!» запустила проект об осознанном потреблении 16:44
ЕС включил в санкционный список сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа 15:57
Квентин Тарантино и Роджер Эйвери запустят подкаст «Видеоархив». Это название места их старой работы 15:55

Часть магазинов LEGO приостановила работу в России из‑за отсутствия товаров

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:09

Часть магазинов LEGO приостановила работу в России из‑за отсутствия новых поставок товаров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Inventive Retail Group, управляющей сетью.

Датское издание Finans.dk отметило, что концерт закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта «в свете санкций и непредсказуемой ситуации». Поставки в Россию были остановлены в начале марта.

«Поставки LEGO в Россию временно приостановлены, и мы продолжаем работать только на локальных складских запасах. В связи с этим на время мы замораживаем работу некоторых магазинов», — сообщила сеть в письмах покупателям.

В сертифицированных магазинах LEGO в России (они называются «Мир кубиков») надеются, что позже магазины вновь начнут работать. Точное число закрытых магазинов не называется.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Коати. Легенда джунглей
Маленький зверек из джунглей противостоит змеиной диктатуре
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить