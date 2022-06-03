Часть магазинов LEGO приостановила работу в России из‑за отсутствия товаров

Часть магазинов LEGO приостановила работу в России из‑за отсутствия новых поставок товаров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Inventive Retail Group, управляющей сетью.

Датское издание Finans.dk отметило, что концерт закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта «в свете санкций и непредсказуемой ситуации». Поставки в Россию были остановлены в начале марта.

«Поставки LEGO в Россию временно приостановлены, и мы продолжаем работать только на локальных складских запасах. В связи с этим на время мы замораживаем работу некоторых магазинов», — сообщила сеть в письмах покупателям.

В сертифицированных магазинах LEGO в России (они называются «Мир кубиков») надеются, что позже магазины вновь начнут работать. Точное число закрытых магазинов не называется.