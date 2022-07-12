LEGO уйдет из России

LEGO прекратит работу с главным партнером в России Inventive Retail Group (IRG). Московский офис компании сократил 70 сотрудников с выходным пособием, рассказал Inc. гендиректор российского подразделения Евгений Чихачев.

Чихачев сослался на «продолжающиеся существенные нарушения операционной среды», поэтому коммерческую деятельность российского подразделения LEGO приостановят «на неопределенный срок».

О прекращении новых поставок в Россию компания объявила еще 3 марта. Датский офис пообещал пожертвовать более 16,5 млн долларов «на поддержку народа Украины». 3 июня часть магазинов LEGO приостановила работу в России из‑за отсутствия новых товаров, что будет с другими точками — неизвестно.

Минпромторг включил бренд LEGO в перечень товаров для параллельного импорта.

В России работал 81 магазин LEGO, которыми управляла компания Inventive Retail Group — она также руководила фирменными магазинами Apple, Samsung и Nike.