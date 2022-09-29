На границе с Казахстаном тоже начнут вручать повестки

В Астраханской области на границе с Казахстаном развернут «временный пункт частичной мобилизации». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Пункт появится на «Караузеке» — основном КПП автомобильного транспорта в Казахстан. Там образовалась многокилометровая пробка из желающих выехать из России. В пресс-службе главы региона говорят, что среди них много мужчин призывного возраста.

В сообщении отмечается, что на КПП уже начали проверять документы выезжающих. Тех, кто подходит под критерии призыва и не имеет отсрочки от мобилизации, перестали выпускать, утверждается там.

Ранее мобильные военкоматы появились на КПП «Торфяновка» в Ленинградской области на границе с Финляндией и на пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии на российско-грузинской границе.