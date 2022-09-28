Реклама
Новости
Леонид Гозман* вышел из спецпреемника. Он рассчитывает покинуть Россию в ближайшее время
22:08
Журналистка Юлия Вишневецкая пропала после ареста в Махачкале
21:49
Федерация хоккея Канады призвала своих спортсменов срочно уехать из России
21:00
ФСБ расследует аварии на «Северных потоках», Хованский покинул Россию и другие новости дня
20:53
Дайджест
Neon/YouTube
В Британии на аукционе продали рукопись песни «Starman» Дэвида Боуи почти за 220 тыс. долларов
20:51
Третьяковская галерея готовит протокол по состоянию иконы «Троица» после ее отправки на богослужение
20:45
Адыгея выполнила план по мобилизации
20:20
Генпрокуратура завела дело о международном терроризме после повреждений на «Северных потоках»
19:57
Минфин не заложил в проект бюджета на 2023–2025 годы расходы на туристический кешбэк
19:53
«Радио Долин»/YouTube
Звягинцев вышел из Союза кинематографистов и покинул состав жюри премий «Ника» и «Золотой орел»
19:38
Суд назначил домашний арест директору ЧОПа, охранявшему школу в Ижевске
19:11
В Госдуму внесли законопроект о введении акцизов на сладкие напитки
19:07
В Петербурге двум фигуристам сборной пришли повестки в военкомат. Они не проходили срочную службу
18:59
Глава Комитета Госдумы по образованию: от мобилизации освободят студентов всех аккредитованных вузов
18:48
Прислано читателем «Афиши Daily»
За двое суток в Грузию уехали более 20 тыс. человек
18:23
Глава Минцифры: в России по-прежнему нет планов блокировать YouTube
18:21
Том Хэнкс выпустит дебютный роман в 2023 году
18:16
В Москве по подозрению в шпионаже арестован иностранный гражданин
17:56
122: отказ от российского гражданства не поможет избежать призыва, если на руках уже есть повестка
17:34
В Ленобласти у пункта «Торфяновка» на границе с Финляндией развернули мобильное отделение военкомата
17:34
Минфин не заложил в проект бюджета на 2023–2025 годы расходы на туристический кешбэк
Юлия Онодэра
Сегодня в 16:53

Министерство финансов России не заложило в проект бюджета на 2023–2024 годы расходы на программу туристического кешбэка. Об этом сообщил «Коммерсант».

Предполагалось, что на реализацию проекта ежегодно будет тратиться порядка 5 млрд рублей. В Ростуризме заявили, что государство по-прежнему намерено выплачивать туристический кешбэк.

«Программа туристического кешбэка не закрывается, мы обязательно вернемся к вопросу ее финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году», — сказали в ведомстве.

В пояснительной записке о федеральном бюджете на 2022 год указывалось, что для стимулирования внутреннего туризма будет выделена господдержка АО «Национальная система платежных карт» в размере 5 млрд рублей.

Из этих средств предполагалось возмещать часть стоимости путешествий по России гражданам страны. Как работает система туров с кешбэком, «Афиша Daily» рассказывала подробно в материале.

В августе премьер-министр Михаил Мишустин объявил об увеличении максимального размера кешбэка за путевки на Дальний Восток до 40 тыс. рублей. 20%-ный кешбэк распространится на поездки, совершенные с 1 октября по 25 декабря 2022 года.

Туристический кешбэк был запущен Ростуризмом в 2020 году. В апреле в России досрочно завершился четвертый этап программы — ею воспользовались с начала года более 1,2 млн человек. В 2022 году спрос на туры с кешбэком вырос в два раза.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Минфин РоссииРостуризмКоммерсант
люди
Михаил Мишустин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение