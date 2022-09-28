Минфин не заложил в проект бюджета на 2023–2025 годы расходы на туристический кешбэк

Министерство финансов России не заложило в проект бюджета на 2023–2024 годы расходы на программу туристического кешбэка. Об этом сообщил «Коммерсант».
Предполагалось, что на реализацию проекта ежегодно будет тратиться порядка 5 млрд рублей. В Ростуризме заявили, что государство по-прежнему намерено выплачивать туристический кешбэк.
«Программа туристического кешбэка не закрывается, мы обязательно вернемся к вопросу ее финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году», — сказали в ведомстве.
В пояснительной записке о федеральном бюджете на 2022 год указывалось, что для стимулирования внутреннего туризма будет выделена господдержка АО «Национальная система платежных карт» в размере 5 млрд рублей.
Из этих средств предполагалось возмещать часть стоимости путешествий по России гражданам страны. Как работает система туров с кешбэком, «Афиша Daily» рассказывала подробно в материале.
В августе премьер-министр Михаил Мишустин объявил об увеличении максимального размера кешбэка за путевки на Дальний Восток до 40 тыс. рублей. 20%-ный кешбэк распространится на поездки, совершенные с 1 октября по 25 декабря 2022 года.
Туристический кешбэк был запущен Ростуризмом в 2020 году. В апреле в России досрочно завершился четвертый этап программы — ею воспользовались с начала года более 1,2 млн человек. В 2022 году спрос на туры с кешбэком вырос в два раза.