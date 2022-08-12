В России увеличится кешбэк за путевки на Дальний Восток

Михаил Мишустин объявил об увеличении максимального размера кешбэка за путевки на Дальний Восток до 40 тыс. рублей. Об этом пишут РИА «Новости».

«Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки — до 40 тысяч рублей», — сказал премьер-министр, напомнив, что раньше порог был ограничен 20 тыс. рублей.

Мишустин напомнил, что осенний этап продажи туров по России с кешбеком до 20% начнется 25 августа. Программа распространяется на поездки, совершенные с 1 октября по 25 декабря, заметил премьер.

Ранее с поручением об увеличении кешбэка выступил Владимир Путин. Так, согласно правилам программы госсубсидирования путешествий по России, туристы могут получить процент от стоимости поездки при оплате картой «Мир».

Туристический кешбэк был запущен Ростуризмом в 2020 году. В апреле в России досрочно завершился четвертый этап программы — ей воспользовались с начала года более 1,2 млн человек.

В 2022 году спрос на туры с кешбэком вырос в два раза. Следующий период продаж туров запланирован на осенне-зимний период. «Афиша Daily» объясняла, как вернуть деньги за отдых.

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