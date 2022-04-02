Ростуризм досрочно завершит дополнительный этап продаж туров по России с кешбэком, сообщает ведомство в телеграм-канале. Он закончится в ночь на 9 апреля, а не 30.

По данным Ростуризма, с 14 марта туры и проживание в отелях с кешбэком приобрели 500 тыс. человек, а с начала года — более 1,2 млн. По сравнению с продажами в период с 18 января по 28 февраля спрос вырос в 2 раза, в сравнении с прошлым годом — путешествия с кешбэком бронируют в 5 раз чаще.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что продажи на осенне-зимний период состоятся, как и планировалась. Об их сроках сообщат позже.

Это четвертый этап программы, которая проводится Ростуризмом с 2020 года. С ее помощью туристы могут оплатить путешествие по России картой «Мир» и вернуть 20% от его стоимости. «Афиша Daily» объясняла, как вернуть деньги за отдых по России в этом году.