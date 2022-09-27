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Границу Грузии разрешили переходить в пешем порядке
Юлия Онодэра
Вчера в 22:23

Гражданам России разрешили переходить границу с Грузией через пропускной пункт «Ларс» в пешем порядке. Ранее это было возможно только на автомобиле, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-каналы, посвященные релокации.

Новые правила пересечения границы ввели в связи с многокилометровыми пробками из автомобилей перед пропускным пунктом. «Официально „Верхний Ларс“ не предназначен для пешего перехода», — отметили в издании.

По словам журналистов, в очереди на выезд машинам приходится находиться более суток. Сотрудники «Верхнего Ларса» пытаются сократить время ожидания с помощью перехода при помощи других транспортных средств.

«В перем порядке — это значит на самокатах, велосипедах и т. д. У нас ведь международный автомобильный пункт пропуска, по факту у них должно быть транспортное средство. Люди должны соблюдать разновидность пункта пропуска», — пояснили в ФСБ.

В ведомстве добавили, что при отсутствии транспортного средства гражданам все же придется воспользоваться для проезда через границу автомобилем.

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