На границе с Грузией могут ввести режим ЧС. Грузинские власти пока не собираются ограничивать въезд

В Северной Осетии на границе с Грузией могут ввести режим ЧС. Об этом в программе «Соловьев Live» заявил глава региона Сергей Меняйло.

«Сейчас оценивается обстановка, и, скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, развернуть там пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети, основа — это мужское население, практически со всех регионов», — цитирует его слова РИА «Новости».

Накануне власти Северной Осетии развернули оперативную группу усиления на самом КПП. На границе работает скорая помощь и сотрудники МЧС, отметил глава республики.

Тем временем глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури не видит оснований для ограничения въезда россиянам. «Российские граждане всегда приезжали в Грузию, почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах», — сказал он.

Гомелаури добавил, что число прибывших из России увеличилось на 40–45%, хотя 60% из них потом покидают Грузию. По его информации, накануне на КПП «Верхний Ларс» скопилось около 10 тыс. желающих въехать в страну.

Глава грузинского Минобороны Джуаншер Бурчуладзе тоже не видит опасности в сложившейся ситуации. «До сих пор у нас был строгий контроль на погранпереходах, куда едут, на какие средства и т. д. Сегодня этот контроль усилен еще большими ресурсами, и мы не видим никаких угроз на данном этапе», — заявил он.

Накануне из‑за многокилометровых пробок границу Грузии разрешили переходить в пешем порядке. 27 сентября в российском МВД заявили о планах развернуть у «Верхнего Ларса» мобилизационный пункт военкомата.