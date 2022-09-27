МВД развернет мобилизационный пункт военкомата на границе с Грузией

В ближайшее время на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщили в МВД.

Такое решение было принято на выездном совещании с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, совместно с руководителями пограничного управления ФСБ по республике и северо-осетинской таможни.

В МВД также подтвердили, что российско-грузинскую границу теперь можно пройти пешком «для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций».

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