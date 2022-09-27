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Токаев пообещал помогать приезжающим в Казахстан россиянам
Денис Ламехов
Сегодня в 07:52

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о притоке граждан России на территорию республики, который фиксируется в последние дни. Его цитирует «Интерфакс».

По словам Токаева, большинство россиян вынуждены уехать из‑за «сложившейся безвыходной ситуации». «Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры», — отметил он.

Въезжающим будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций, сообщил казахстанский президент. Он назвал ситуацию непростой и добавил: «Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны».

Токаев убежден, что необходимо «в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность». Он напомнил, что у казахского народа есть пословица, которая гласит: «Добрые отношения с соседями — залог спокойствия».

Накануне, 26 сентября, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил содействовать регистрации въезжающих в республику граждан России и усилить контроль за соблюдением закона при их трудоустройстве.

В тот же день Ассоциация туроператоров России сообщила, что свободных авиабилетов из Москвы в Казахстан и ряд других государств до конца месяца нет. Казахстанское МВД объявило о транзите 40 тыс. россиян за последние дни — эти данные касаются только тех, кто после въезда в республику успел покинуть ее.

Глава Минтруда Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что с начала текущего года из России в Казахстан въехали более 260 тыс. человек. В 2021 году страну посетили почти 32 тыс. россиян.

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Ассоциация туроператоров РоссииМинтруд России
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Алихан СмаиловТамара Дуйсенова
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