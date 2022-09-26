Премьер-министр Казахстана поручил содействовать регистрации въезжающих в республику россиян

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание, где члены правительства обсудили ситуацию с увеличением въезжающих в республику граждан России. Заявления Смаилова на этой встрече цитирует его официальный сайт.

Он заявил: «Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья».

В обсуждении приняли участие министры науки и высшего образования Саясат Нурбек, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, акимы (главы местных администраций) Западно-Казахстанской области Гали Искалиев и Алма-Аты Ерболат Досаев.

Смаилов поручил государственным структурам усилить контроль соблюдения закона при трудоустройстве граждан России на территории республики.

Ранее сегодня, 26 сентября, Ассоциация туроператоров России сообщила, что свободных авиабилетов из Москвы в Казахстан и ряд других государств до конца месяца нет. Казахстанское МВД объявило о транзите 40 тыс. россиян за последние дни — эти данные касаются только тех, кто после въезда в республику успел покинуть ее.

Глава Минтруда Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что с начала текущего года из России в Казахстан въехали более 260 тыс. человек. В 2021 году страну посетили почти 32 тыс. россиян.