Россияне раскупили все прямые авиабилеты в Турцию, Казахстан и ОАЭ до конца месяца

Доступных билетов на прямые рейсы из Москвы в Турцию, Казахстан и ОАЭ до конца сентября нет. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные билетных агрегаторов.

По словам авиаэкспертов, билеты на прямые рейсы в Дубай и Стамбул закончились в конце прошлой недели. Россияне покупали их по повышенным тарифам — за 110–200 тыс. рублей на человека по маршруту Москва — Стамбул. В середине сентября такой билет можно было приобрести за 30–40 тыс. рублей.

На стыковочные рейсы из Москвы билеты значительно подорожали: 28 сентября улететь в Дубай с тремя пересадками можно за 173,2 тыс. рублей, в этом же день в Стамбул с тремя пересадками — за 178,5 тыс., в Тбилиси с двумя пересадками — за 178,5 тыс. рублей, в Алматы с тем же числом пересадок — за 62,4 тыс.

Прямой рейс в Ереван из Москвы обойдется в 383,6 тыс. рублей, стыковочный (с тремя пересадками) — в 187,9 тыс. рублей. В Ташкент напрямую можно улететь за 322,5 тыс. рублей, с одной пересадкой — за 221,8 тыс. рублей.

По словам экспертов, к росту тарифов привели дефицит авиаперевозки, повышенный спрос из‑за бархатного сезона и мобилизация в России.

После объявленной Владимиром Путиным мобилизации на границах России с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались километровые пробки, авиабилеты на ближайшие рейсы в соседние безвизовые страны раскупили за несколько часов.