На ближайшие рейсы в соседние безвизовые страны кончились авиабилеты

На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие города соседних стран, не требующих виз для въезда, закончились авиабилеты. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные авиакомпаний и сайтов билетных агрегаторов.

На Aviasales ближайший рейс из Москвы в Стамбул, на который можно купить билет, — 23 сентября от «Аэрофлота», билет стоит 76 тыс. рублей. На сайте самой авиакомпании ближайший доступный рейс 25 сентября, улететь им можно за 58,6 тыс. рублей.

В Ереван на сайте «Аэрофлота» на 23 сентября остались лишь билеты в бизнес-класс, цены на которые начинаются от 122 тыс. рублей. 24-го еще можно улететь «экономом» за 62 тыс.

В Баку прямым рейсом «Аэрофлота» можно улететь не раньше чем 23 сентября. Обойдется такой билет в 74,5 тыс. На сайте «Азербайджанских авиалиний» есть билеты на 22 сентября за 719 евро (43,3 тыс. рублей). На рейсах с 24 сентября и позже можно улететь за 394 евро (23,5 тыс. рублей).

В Ташкент ближайший билет «Аэрофлота» — на 23 сентября, цены начинаются от 64 тыс. рублей.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории граждан, которые определит правительство.

По словам ответственного секретаря СПЧ при президенте Александра Точенова, граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, так как эта категория призывается при полной мобилизации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что дополнительных ограничений на выезд резервистов из России не будет. Что значит в этом контексте «дополнительных», не уточняется. Картаполов отметил, что «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать».