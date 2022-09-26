За семь дней российско-грузинскую границу пересекли 115 тыс. человек. У КПП скопились 3500 машин

На КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе скопилась пробка примерно из 3,5 тыс. легковых автомобилей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Северной Осетии Ирбека Томаева.

На административных границах с Кабардино-Балкарией и Ингушетией находятся примерно 800 легковых машин. Общее число транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4891, в том числе 1391 большегруз и 3500 легковушек, отметил Томаев.

По его словам, за прошедшую неделю пункт «Северный Ларс» в обоих направлениях пересекли более 37 тыс. автомобилей и свыше 115 тыс. человек — это на 23,3% больше, чем неделей ранее. Чтобы снять напряженность на дорогах, была организована временная стоянка легкового транспорта на участке строящейся трассы в объезд Владикавказа, добавил вице-премьер республики.

В пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления заявили, что ведомство работает в усиленном режиме, «въезд осуществляется, как и раньше».

Вечером 23 сентября сообщалось о пробке возле «Верхнего Ларса» в 2 тыс. легковых машин, которые вытянулись на 15–18 километров. После объявленной Владимиром Путиным мобилизации пробки также образовались на границах России с Казахстаном и Финляндией, авиабилеты на ближайшие рейсы в соседние безвизовые страны раскупили за несколько часов.