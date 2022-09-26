Клишас: усиление ответственности за уклонение от призыва не обсуждается

Законопроекты, предусматривающие дополнительную ответственность за уклонение от призыва, в Госдуме и Совете Федерации на данный момент не обсуждаются, заявил сенатор Андрей Клишас.

Так, он анонсировал повестку Думы и Совфеда на ближайшую неделю. «Акцент — на социальную поддержку граждан, в том числе тех, кто идет служить в рамках частичной мобилизации», — заявил Клишас.

Статья 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») предусматривает штраф до 200 тыс. рублей, лишение свободы до двух лет, арест или принудительные работы. Санкция по статье 21.5 КоАП о неявке в военкомат по повестке — предупреждение или административный штраф от 500 до 3000 рублей.

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Спустя три дня он подписал пакет поправок о военной службе. В Уголовном кодексе появились понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Была ужесточена ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы или нарушение правил службы «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».