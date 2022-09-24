Реклама
Новости
Путин подписал пакет поправок о военной службе. За дезертирство теперь грозит до 10 лет заключения
16:05
Умерла актриса Луиза Флетчер, сыгравшая Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки»
16:02
Кадыров предложил мобилизовать силовиков
15:33
В Петербурге задержана журналистка Белла Рапопорт
14:00
Техосмотр в России подорожает с 2023 года. За легковую машину придется заплатить минимум 913 рублей
13:10
Дмитрий Булгаков освобожден от должности замглавы Минобороны
13:09
Глава Евросовета поддержал инициативу о предоставлении россиянам политического убежища
12:11
Венгрия не поддержит санкции ЕС против «Газпрома» и других компаний, отвечающих за энергопоставки
11:15
На комментариях в TikTok появится кнопка дизлайка
10:30
«Коммерсант»: хакеры с Украины атакуют платежную систему «Мир»
09:04
Lionsgate Movies/YouTube
Lionsgate опубликовал новый трейлер хоррора «Зловещий свет»
02:40
Сирша Ронан сыграет в фильме «Блиц» о Второй мировой войне. Его снимет режиссер «12 лет рабства»
01:57
Таиланд снимет все коронавирусные ограничения для туристов
00:54
Администрация Эрдогана заявила, что не признает референдумы в ЛНР и ДНР
00:04
Сериал Тима Бертона «Уэнсдей» выйдет на Netflix 23 ноября
вчера в 22:54
Венгрия продолжит выдавать россиянам шенгенские визы
вчера в 21:55
«Euronews по-русски»/YouTube
На границе с Грузией образовалась пробка из 2000 машин
вчера в 21:31
Автора «Протестного МГУ» и главу «Альянса учителей» признали иноагентами
вчера в 21:21
Родственник жертвы серийного убийцы Джеффри Дамера выступил против проекта Netflix о маньяке
вчера в 21:15
Умер сценарист, номинант на «Оскар» Борис Добродеев
вчера в 21:10
Путин подписал пакет поправок о военной службе. За дезертирство теперь грозит до 10 лет заключения
Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:05

Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. В Уголовном кодексе появились такие понятия как «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы или нарушение правил службы «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.

Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен — от 3 до 10 лет. Также вводится уголовная ответственность за мародерство — до 15 лет.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Владимир Путин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение