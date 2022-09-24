Путин подписал пакет поправок о военной службе. За дезертирство теперь грозит до 10 лет заключения

Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. В Уголовном кодексе появились такие понятия как «мобилизация», «военное положение» и «военное время».
Ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы или нарушение правил службы «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
Призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.
Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен — от 3 до 10 лет. Также вводится уголовная ответственность за мародерство — до 15 лет.