Таджикистанский Dushanbe City Bank приостановил обслуживание карт «Мир»

Dushanbe City Bank, занимающий второе место в Таджикистане по числу держателей карт, приостановил обслуживание карт «Мир» в банкоматах и терминалах, передает агентство экономических новостей «Прайм».

Неполадки наблюдаются с субботы, 24 сентября. За день до этого «Коммерсант» сообщал о DDoS-атаке на систему «Мир» и ее оператора — Национальную систему платежных карт (НСПК).

Характер атаки газета описывала как «масштабный», а ее источником назвала «украинских ИТ-активистов», но не уточняла данные. Цель атаки, согласно заявлению газеты, — перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт.

Информацию о начале атак подтвердили собеседники «Коммерсанта» на российском рынке кибербезопасности. В ЦБ не ответили на запрос газеты, в НСПК отказались от комментариев.

«В текущей ситуации можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определенного успеха в DDoS-атаках на платежную систему „Мир“, риски более чем реальны», — заявил один из источников «Коммерсанта», отметив, что операции по картам могут быть приостановлены на несколько часов.

19 сентября Турецкий банк İşbank, крупнейший в стране по объему активов, а также другой местный игрок DenizBank остановили обслуживание карт «Мир». Первый заморозил его и оценивает риски санкций (о готовности их ввести за сотрудничество с НСПК, оператором «Мира», заявлял Минфин США), второй сообщил о прекращении операций.

21 сентября карты российской платежной системы «Мир» перестали принимать в Народном банке Казахстана и вьетнамском BIDV, сообщили «Известия». В кол-центре первого заявили, что «Мир» прекратили обслуживать банкоматы и терминалы, но продолжается оплата покупок и услуг. 23 сентября было приостановлено обслуживание карт «Мир» в Узбекистане.