Два крупных частных банка Турции остановили обслуживание карт «Мир»

Турецкий банк İşbank, крупнейший в стране по объему активов, приостановил обслуживание карт «Мир», сообщает Reuters.

Операции с их использованием будут заморожены, пока кредитная организация не проведет анализ возможных рисков. Банк также указал, что стремится вести свою деятельность в соответствии с турецкими и международными законами, правилами и принципами.

Отказался от российской карточной системы и другой крупный местный банк — DenizBank. Решение было принято в связи с санкциями США и Великобритании в отношении России.

Оператором «Мира» выступает созданная после введения санкций в 2014 году Национальная система платежных карт. Все операции по картам всех платежных систем, включая международные, с 2015-го внутри России проходят через НСПК. После ухода Visa и Masterсard россияне потеряли возможность расплачиваться этими картами за границей.

В сентябре Министерство финансов Соединенных Штатов заявило о готовности ввести санкции против «неамериканских финансовых организаций» за заключение контрактов с НСПК или расширение уже существующих договоренностей. Такие компании, по словам американского ведомства, «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».

Сейчас карты «Мир» признают 11 государств: Турция, Вьетнам, Южная Корея, Армения, Узбекистан, Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия и Абхазия. К 2030 году Банк России хочет увеличить их число до 35.