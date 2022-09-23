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10:10
Казахстан сообщил, что поток автомобилей в страну на границе с Россией вырос на 20%
Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:54

С 21 сентября поток легковых автомобилей из России в Казахстан вырос на 20%, сообщили Inbusiness.kz в Комитете государственных доходов республики. Рост числа въезжающих в страну россиян подтвердили и казахстанские пограничники.

На четырех из 30 автомобильных пунктов пропуска «наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств», передает пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана. «Наибольшее скопление наблюдается в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях», — уточнили власти страны.

Казахстанские пограничники отметили, что держат ситуацию на особом контроле и обмениваются информацией с российским пограничным ведомством.

Ранее казахстанские СМИ также сообщали об очередях на границе с Россией.

21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. В Ростуризме заявляли, что в России на федеральном уровне отсутствуют ограничения по поездкам россиян, не получивших повестку, как за рубеж, так и внутри страны во время мобилизации. Тем временем в ряде регионов ограничили выезд военнообязанных за их пределы.

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