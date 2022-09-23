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Ростуризм: без повестки можно отправляться в поездки без ограничений
Дарья Мельникова
Сегодня в 08:04

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в своем телеграм-канале, что в России на федеральном уровне отсутствуют ограничения по поездкам как за рубеж, так и внутри страны во время мобилизации.

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких‑либо ограничительных нормах на федеральном уровне», — написала она.

Догузова также посоветовала обратиться за уточнением в военкомат.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Тогда глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что дополнительных ограничений на выезд резервистов из России не будет. Что значит в этом контексте «дополнительных», не уточняется. Картаполов отметил, что «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать».

В этот же день стало известно, что на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие города соседних стран, не требующих виз для въезда, закончились авиабилеты.

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тэги
РостуризмГосдума
люди
Владимир ПутинЗарина ДогузоваАндрей Картаполов
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