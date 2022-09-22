Норвегия приостановила упрощенный визовый режим с Россией

С 22 сентября Норвегия приостановила соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее пояснение опубликовал Иммиграционный директорат королевства на своем сайте.

Договор между Москвой и Осло был подписан в 2007 году. Таким образом Норвегия, которая не является членом ЕС, но входит в шенгенскую зону, приняла меры аналогичные одобренным 9 сентября Европейским союзом.

Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией 12 сентября. Выдачу турвиз для россиян уже заморозили Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия и Словакия. Первые три страны закрыли въезд россиянам с шенгенскими визами.