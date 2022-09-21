Совфед одобрил поправки о введении в Уголовный кодекс понятий «мобилизация» и «военное время»

После рассмотрения Госдумой в трех чтениях (второе и третье — за один день, 20 сентября) Совет Федерации одобрил поправки о введении в Уголовный кодекс понятий «мобилизация» и «военное время», а также статей о мародерстве и сдаче в плен. Об этом сообщает РБК.

Законопроект о внесении изменений в УК был принят в первом чтении в июле. В пакете последовавших ко второму чтению поправок к нему было указано: «В пункте „л“ части первой статьи 63 слова „в условиях вооруженного конфликта или военных действий“ заменить словами „в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий“».

Статья 63 разъясняет обстоятельства, которые отягчают наказание по уголовным правонарушениям. Сейчас в пункте «л» указано: «Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий».

Также предлагается ввести новые уголовные статьи «Добровольная сдача в плен» (352.1) и «Мародерство» (356.1). Максимальное наказание по первой — 10 лет лишения свободы, по второй — 15 лет.

Кроме того, предложено ужесточить наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения. Если военнослужащий отсутствует в части до 10 суток, то ему грозит до 5 лет колонии, до месяца — до 7 лет, более месяца — до 10 лет.

За неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно за отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок до 3 лет.

Также вводится группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта. Их номера — 201.2, 201.3, 285.5, 285.6. По ним предложено ввести наказания в виде штрафов до 3 млн рублей или лишения свободы на срок до 10 лет.

Теперь документ отправится на подпись к президенту, в случае принятия он будет опубликован. Законопроект вступает в силу со дня его официальной публикации. Утром 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.