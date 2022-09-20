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Госдума рассмотрит ввод в УК понятий «мобилизация» и «военное время»
Денис Ламехов
Сегодня в 08:44

Депутаты Госдумы внесли пакет поправок в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс. Они предложили ввести в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». На документ обратил внимание юрист, руководитель правозащитной группы «Агора», член СПЧ при Президенте России Павел Чиков.

Законопроект был принят в первом чтении в июле. В пакете поправок к нему, внесенных ко второму чтению, указано: «В пункте „л“ части первой статьи 63 слова „в условиях вооруженного конфликта или военных действий“ заменить словами „в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий“».

Статья 63 разъясняет обстоятельства, которые отягчают наказание по уголовным правонарушениям. Сейчас в пункте «л» указано: «Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий».

Также предлагается ввести новые уголовные статьи «Добровольная сдача в плен» (352.1) и «Мародерство» (356.1). Максимальное наказание по первой — 10 лет лишения свободы, по второй — 15 лет.

Кроме того, предложено ужесточить наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения. Если военнослужащий отсутствует в части до 10 суток, то ему грозит до 5 лет колонии, до месяца — до 7 лет, более месяца — до 10 лет.

За неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке в период военного положения, в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от 2 до 3 лет

Также вводится группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта. Их номера — 201.2, 201.3, 285.5, 285.6. По ним предложено ввести наказания в виде штрафов до 3 млн рублей или лишения свободы на срок до 10 лет.

Материал дополняется.

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Павел Чиков
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