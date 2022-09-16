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Путин: Россия сделает все для скорейшего прекращения конфликта на Украине
Семён Гудошников
Сегодня в 14:11

Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя», — сказал российский президент.

Он заверил Моди, что будет держать индийских партнеров в курсе того, что происходит на Украине. По словам Путина, Россия и Индия активно взаимодействуют на международных площадках, обсуждая все ситуации, которые складываются в мире, в том числе неблагополучные.

Начиная спецоперацию 24 февраля, Путин заявил, что будет добиваться «демилитаризации и денацификации Украины», а также «предания суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей».

Изначально власти говорили, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Однако позже российские официальные лица заявляли о планах провести референдумы по их присоединению.

12 сентября, на седьмой месяц военных действий, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в очередной раз сказал, что все заявленные цели спецоперации будут выполнены, не уточнив их. Переговорный процесс между странами остановился в середине мая, через полтора месяца после встречи в Стамбуле. На ней Украина выразила готовность не вступать в НАТО, а Россия согласилась вывести войска с киевского и черниговского направлений.

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ШОСНАТО
люди
Владимир ПутинНарендра МодиДмитрий Песков
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