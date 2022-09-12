Песков: Россия не собирается отводить войска с ЗАЭС. Спецоперация продлится до достижения всех целей

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Семён Гудошников
Сегодня в 11:27

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов на очередном брифинге. Были затронуты темы военной операции на Украине, выборов в регионах и поставок российских энергоносителей за рубеж. Собрали главные тезисы.

  • Речь об отводе российских войск с территории Запорожской АЭС (об этом просило МАГАТЭ) в данный момент не идет. Сейчас главное — вынудить Украину прекратить обстрелы территории станции.
  • Россия будет проводить специальную военную операцию до достижения ее изначальных целей.
  • Москва не видит сейчас какой‑то перспективы по переговорам с Киевом.
  • Вопросы, хватает ли у России военных для проведения спецоперации и не планируется ли всеобщая мобилизация, Песков переадресовал в Минобороны.
  • Таким же образом же он отреагировал на просьбу прокомментировать воскресные удары по инфраструктуре Украины, в которых представители Киева обвинили Москву.
  • Выборы, прошедшие в российских регионах, были организованы на высоком уровне, каких‑либо существенных сбоев, происшествий, замечаний не выявлено.
  • Победа всех врио губернаторов на выборах свидетельствует о поддержке курса Владимира Путина гражданами в целом. Но в этом есть заслуга и самих глав регионов.
  • Пресс-секретарь президента назвал ложной информацию, что Россия предложила Индии поставки нефти по более низким ценам, если та откажется присоединяться к инициативе по установлению потолка цен на российские энергоносители.
  • Кремль не берется прогнозировать, как действия Украины и ее западных партнеров могут отразиться на поставках газа в Европу.
  • Россия считает необоснованным мнение Запада, что права россиян по доступу к информации нарушаются. Кремль не собирается прислушиваться к данным доводам. А ООН не замечает множества нарушений в других странах, которые ущемляют права россиян и российских СМИ.
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