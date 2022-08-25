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Бьорк запустит подкаст «Bjork: Sonic Symbolism». В нем она расскажет о создании своих альбомов
Вчера в 23:31

Исландская певица Бьорк запустит подкаст «Bjork: Sonic Symbolism» («Бьорк: звуковой символизм». В нем она расскажет о создании своих альбомов, сообщил NME.

Первые три эпизода выйдут 1 сентября. Они будут длиться 40-50 минут. В них Бьорк поделится деталями творческого процесса, который привел ее к записи пластинок «Debut» в 1993 году, «Post» в 1995 году и «Homogenic» в 1997 году.

Следующие выпуски подкаста будут появляться еженедельно вплоть до 13 октября. Бьорк называет свой новый проект «экспериментом, который запечатлит, какие настроения, тембры и темпы вибрировали в каждой из этих фаз» ее карьеры.

«Большинство из нас проходят через фазы в своих жизнях, которые занимают примерно три года, и это не совпадение, что именно столько времени требуется для создания альбома или фильма», — заявила Бьорк.

Артистка призналась, что описать свои пластинки ей проще всего через визуальные образы. Именно поэтому подкаст носит название «Бьюрк: звуковой символизм».

В обложках к альбомам Бьорк пытается отразить звучание музыки на них «с помощью цветовой палитры, текстур тканей, того, что я держу в руках, позы, в которой нахожусь, и ракурса, который показывает отношение к миру», а также запечатлеть настроение.

Этот процесс отражения музыки в картинках Бьорк и называет «звуковым символизмом». Подробнее о нем артистка расскажет уже осенью в преддверии выхода своего десятого альбома «Fossora».

Подробности по теме
Бьорк анонсировала выход сингла «Atopos» и показала обложку десятого альбома «Fossora»
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