Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил о необходимости «полной мобилизации» России

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, представляющий партию «Единая Россия, заявил о необходимости объявления в России «полной мобилизации». Об этом сообщило информагентство Ura.ru.

По мнению политика, такая мера нужна, чтобы обеспечить успех специальной военной операции на территории Украины. Шеремет посетовал, что «сейчас общество проводит праздно время».

«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем. Я гвоорю о том, что сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целеустремлено на победу», — сказал Шеремет.

Депутат добавил, что россияне «должны быть солидарны с нашими ребятами, которые там [на территории Украины] находятся». «Я считаю, что статус давно необходимо поменять у СВО. И мы должны мобилизовать все наши силы», — подчеркнул он.

В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что мобилизации в России не будет. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отмечал, что мобилизация не готовится. 12 сентября же в Госдуме ввели законопроект, предоставляющий родителям трех и более детей возможность поступить в мобилизационный резерв.