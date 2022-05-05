Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мобилизации в России не будет. Его слова передает «Интерфакс».

Отвечая на посвященный этой теме вопрос журналистов радио «Комсомольская правда», он сообщил: «Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу».

4 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг сообщения о том, что Россия может объявить всеобщую мобилизацию населения 9 мая. «Нет, не стоит [ориентироваться на публикации о возможном старте мобилизации]. <…> Это неправда, это чушь», — сказал он.

Сегодня, 5 мая, замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил: «Оснований для распространяемой информации о якобы готовящейся в РФ всеобщей мобилизации нет ни сейчас, ни в будущем».

Накануне CNN со ссылкой на данные британских и американских военных сообщил, что Владимир Путин может объявить войну Украине в День Победы. Этот шаг, согласно сообщению издания, позволит начать в России мобилизацию резервистов.