В Думу внесли законопроект о праве родителей трех и более детей поступить в мобилизационный резерв

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предоставляющий родителям трех и более детей возможность поступить в мобилизационный резерв. Об этом сообщает ТАСС.

В документе сказано, что «в настоящее время указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, то есть они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления, и, соответственно, они не могут заключить контракт о пребывании в резерве, хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать».

Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым предлагает внести поправки в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе».

Мобилизационный людской резерв — это часть граждан, добровольно заключившая договор с Минобороны. По его условиям в мирное время они участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть.