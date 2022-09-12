«Настало время идти в одиночку»: Канье Уэст отказался от дальнейших совместных проектов с брендами

Американский музыкант, дизайнер и предприниматель Канье Уэст заявил, что отказывается от дальнейшего сотрудничества со сторонними брендами, но сохранит текущие контракты. Его слова передает Bloomberg.

Канье сообщил: «Настала пора двигаться в одиночку. Это нормально. Я принес деньги компаниям, они принесли деньги мне. Мы придумали то, что навсегда изменит сферу одежды: пуховик [из совместного проекта Yeezy и Gap], кроссовки [Yeezy] Foam Runner, тапочки [Yeezy Slides] уже поменяли обувной рынок. Для меня настало время создавать новую индустрию. Больше никакие компании не встанут между мной и моей аудиторией».

Американская сеть Gap и производитель спортивной одежды и обуви adidas — два крупнейших партнера Канье Уэста (и его зонтичного бренда Yeezy) в области моды. Рассчитанный на 10 лет контракт с первой корпорацией он заключил в 2020 году. Главная цель коллаборации, по словам Уэста, — сделать доступный продукт люксового качества.

После пуховиков и ряда базовых вещей был представлен трехсторонний проект Yeezy, Gap и Balenciaga. Gap, столкнувшаяся с падением популярности и доходов, рассчитывала получать от контракта порядка 1 млрд долларов ежегодно.

Контракт с adidas был подписан семью годами ранее — это самое долгое партнерство Уэста в сфере моды на текущий момент. В рамках него увидело свет множество моделей обуви и одежды. Самый известный продукт — кроссовки Yeezy 350 V2.

Со ссылкой на банковские документы Bloomberg пишет, что роялти Уэста только по договору с adidas в 2020 году составили 122 млн долларов. Он неоднократно предъявлял компании претензии в том, как осуществляется менеджмент в рамках совместного проекта, а также обвинял adidas в копировании силуэтов Yeezy.