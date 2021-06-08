Рэпер выпустил первый дроп с американской маркой в день своего 44-летия.

Новость о коллаборации Yeezy и Gap появилась еще в июне прошлого года. Чуть позже в сеть попало видео якобы с примерки новой совместной коллекции, но дальше инфоповода дело не пошло. И вот спустя год, в день своего рождения, Канье представил первую вещь из коллаборации — ярко-синий оверсайз-пуховик без карманов и молний.

Правда, рэпер появился в этой куртке на публике еще пару дней назад, но официальный дроп случился позже, когда в официальном инстаграме Gap были архивированы все ранние публикации и появилось фото пуховика. А жители Чикаго, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка могли узнать о новинке благодаря проекции с логотипом Yeezy х Gap и QR-кодом, ведущим на сайт Gap. Объемная куртка со спущенной линией плеча выполнена из переработанного нейлона и имеет кобрендинг с внутренней стороны воротника.

Нейлоновый пуховик можно приобрести по предзаказу за $200, но на момент написания новости страница коллаборации недоступна.