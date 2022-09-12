Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев не появятся в «Елках-9» «по понятным причинам»

Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев покинули франшизу «Елки» и не снялись в девятом фильме «по понятным причинам». Главная роль досталась Федору Добронравову, сообщает «Комсомольская правда».

«Вместе с большими режиссерами покинули проект по понятным причинам и главные звезды: Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев, которых полгода нет и в эфире федеральных каналов», — пишет автор заметки и сравнивает уход актеров с исчезновением. «Елки-9» сняли Александра Лупашко («Елки-8») и Сергей Наумов («Два»). Снимавшие предыдущие части комедии режиссеры тоже ушли.

Информацию о том, что Урганта и Светлакова не будет, подтвердил блогер Евгений Кулик. По данным «КП», он «тянет работу на себе почти полностью»: занимается сценарием, выступает в качестве креативного продюсера и исполняет одну из главных ролей.

«Теперь в фильме появятся новые герои и новые сюжетные линии. Некоторые уже полюбившиеся истории получат продолжение и в новой части. Будет много звезд и неожиданные камео. „Елки“ будут принципиально новыми, смешными и свежими», — рассказал «КП» о получившейся комедии Кулик.

Помимо Добронравова, в очередном продолжении снялись Елена Захарова («Кадетство», «Бабоньки») и актеры из сериала «Мылодрама» Григорий Калинин и Ростислав Бершауэр.

Премьера «Елок-9» запланирована на 1 декабря. В скором времени должен выйти трейлер.

В прошлом году четыре крупнейшие в России киносети отказались от проката «Елок-8», потому что премьера фильма на стриминге ivi должна была состояться уже через две недели после старта проката на больших экранах. Кинопрокатчики посчитали, что при таком расписании они становятся «просто рекламным агентом» для онлайн-кинотеатра и не смогут собрать потенциальную выручку.

В начале этого года норвежский фотограф обвинил создателей постера «Елки-8» в плагиате его работы.