Норвежский фотограф обвинил создателей постера восьмых «Елок» в плагиате

Норвежский фотограф Стиг Ховард Дирдаль обвинил создателей постера комедии «Елки-8» в плагиате его работы. Об этом он написал в фейсбуке после премьеры российского фильма в Норвегии.

По словам Дирдаля, плагиат его работы вызывает смешанные эмоции, но в то же время подчеркивает ценность его трудов. Фотограф не сомневается, что здесь явное нарушение авторских прав, с которыми в Норвегии он обычно борется, но пока что не знает, как в этом случае поступать с зарубежной компанией.

Дирдаль не верит, что авторы постера могли сами придумать эту идею, потому что его снимок «видел весь мир, он висел на всех крупных блогах и форумах для фотографов». Автор оригинала также поделился историей создания открытки: изначально на снимке должно было быть девять человек, но на съемку пришли лишь шестеро, поэтому итоговый результат отличается от запланированного.