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Apple TV+ выпустит документальный фильм о Селене Гомес
Юлия Онодэра
Вчера в 16:32

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустит документальный фильм об американской певице и актрисе Селене Гомес, известной по сериалам «Убийства в одном здании» и «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Об этом сообщил Appleinsider.

Картина будет называться «Selena Gomez: My Mind and Me» («Селена Гомес: Мой разум и я»). Ее снимет режиссер Алек Кешишян — он ранее работал над документальным проектом «Мадонна: Правда или действие».

«Как музыкальная артистка Гомес продала более 210 млн синглов по всему миру и собрала более 45 млрд прослушиваний своей музыки на стриминговых сервисах. Спустя годы в центре внимания, Селена Гомес достигает невообразимой славы», — заявили в Apple.

В компании признались, что будущий фильм будет посвящен не только успехам Гомес, но и тому, как на самом пике карьеры «неожиданный поворот затянул ее во тьму». «Этот уникально откровенный и интимный документальный фильм рассказывает о ее 6-летнем путешествии к новому свету», — добавили создатели картины.

Разработкой ленты занимаются продакшен-студии Lighthouse Management + Media и Interscope Films. Ранее они выпустили документальный проект «Билли Айлиш: Слегка размытый мир». «Афиша Daily» рассказывала об этом релизе.

Подробности по теме
Селена Гомес спродюсирует ремейк фильма «Деловая женщина»
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МадоннаАлек КешишянБилли Айлиш
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