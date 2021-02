Фильм начинается с крика — поклонницы Билли Айлиш кричат и плачут, увидев своего кумира, потом кричат, когда она выступает на концерте. Этот крик не прекращается до самого конца. Это фильм прежде всего о том, как тот самый крик выдержать и не сойти с ума.

«Слегка размытый мир» — фильм о контрастах. Затем мы перемещаемся в спальню к семье Айлиш, где они вместе с братом Финнеасом (который еще не получил «Грэмми» как продюсер года за единственный сделанный им альбом) сочиняют «Bury a Friend», а главная героиня показывает оператору свои рисунки, которые связаны с песней: вот черная субстанция, вот капли какие‑то странные. Так будет дальше. Кадры создания песен будут перемежаться с домашней хроникой (вот Билли сдала тест на права и хочет себе «додж»), а создание альбома «When We All Fall Asleep Where Do We Go» — с тем, что случилось после (вот Финнеас спрашивает, почему коллеги не хлопали их песне, а вот уже весь зал им рукоплещет). Все эти мелкие моменты, где домашний уют соседствует с бесконечными перелетами, а тягости сочинения хитов — с первыми местами в хит-парадах, и составляют основную часть фильма. Одна из лучших сцен — Айлиш, боготворившая Джастина Бибера в детстве, встречается со своим кумиром и теряет дар речи, а потом он пишет ей проникновенное письмо об испытаниях, которые ей предстоят.