Селена Гомес спродюсирует ремейк фильма «Деловая женщина»

Американская актриса и певица Селена Гомес спродюсирует ремейк популярного фильма 1988 года «Деловая женщина», в котором снялись Мелани Гриффит, Харрисон Форд, Сигурни Уивер, Алек Болдуин и Джоан Кьюсак. Об этом сообщил Deadline.

Новую версию кинокартины выпустит студия 20th Century. Сценарий ремейка разработает Илана Пенья («Чокнутая бывшая», «Дневник будущей женщины-президента»). Детали сюжета фильма пока держатся в секрете.

Оригинальная лента рассказывала о амбициозной секретарше, которая заняла место своей начальницы, когда та сломала ногу. Девушка решила воспользоваться возможностью и стремительно продвинуться по карьерной лестнице.

Предыдущим продюсерским проектом Гомес стал комедийно-детективный сериал «Убийства в одном здании». «Афиша Daily» рассказывала о шоу подробно. Оно вышло год назад на стриминговом сервисе Hulu — там же предположительно выйдет и ремейк «Деловой женщины».

Комедийная мелодрама «Деловая женщина» вышла на экраны в 1988 году. Фильм получил премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню, а также был представлен в еще пяти номинациях. На счету картины — четыре «Золотых глобуса». Их вручили за лучший фильм в категории «Комедия или мюзикл», лучшую режиссуру и актерские работы Мелани Гриффит, Сигурни Уивер и Джоан Кьюсак.