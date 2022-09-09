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Хованского исключили из перечня экстремистов и террористов
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:19

Росфинмониторинг исключил блогера Юрия Хованского из перечня террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

На сайте службы в разделе исключенных из перечня лиц указан Юрий Михайлович Хованский, родившийся 19 января 1990 года в городе Никольске Пензенской области.

Кроме него, в списке исключенных физлиц «Национальной части» перечня также записан свидетель Иеговы Василий Резниченко, отбывший наказание по части второй статьи 282 (организация деятельности экстремистской организации).

9 июня блогера задержали в его петербургской квартире. Его обвинили по части второй статьи 205.2 УК об оправдании терроризма за песню, в которой есть слова «„Норд-Ост“ — это было ******* [офигенно], сколько русских детей убили». Тогда же он и был включен в реестр Росфинмониторинга.

В конце декабря Хованский был освобожден из-под стражи, но продолжал находиться под запретом определенных действий. 20 июля уголовное дело против блогера прекратили из‑за истечения срока давности.

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Юрий Хованский
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