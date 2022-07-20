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Суд прекратил уголовное дело Юрия Хованского из‑за истечения срока давности

Семён Гудошников
Сегодня в 16:04

2-й Западный окружной военный суд в выездном заседании в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского. Об этом сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Причина прекращения дела — истечение срока давности. Суд также отменил Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Прекращение дела — основание для исключения блогера из списка экстремистов и террористов, уточнил Чиков. Пока он остается в списке.

Ранее дело Хованского переквалифицировали со второй части статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма с использованием СМИ или интернета) на ее более мягкую первую часть, которая не содержит в виде квалифицирующего признака использование медиа. Вместо срока до семи лет первая часть статьи 205.2 предполагает сроки до пяти лет.

Чиков отмечал, что Хованский не будет наказан, даже если его признают виновным, поскольку срок давности по его деянию истек.

«Следствию были представлены надлежащим образом заверенные доказательства точной даты совершения деяния. В итоге уголовное дело было переквалифицировано на менее тяжкое и направлено в суд. Сегодня суд уголовное преследование прекратил», — пояснил правозащитник.

Юрия Хованского задержали 9 июня в его петербургской квартире. Его обвинили в оправдании терроризма за песню, в которой есть слова «„Норд-Ост“ — это было ******* [офигенно], сколько русских детей убили».

Хованский заявлял, что исполнил эту песню в 2012 году на стриме Андрея Нифедова. Части второй статьи 205.2 УК, по которой судили блогера, тогда не существовало, она появилась лишь в 2016 году. Следствие настаивало, что Хованский исполнил композицию в 2018-м. Блогер Дмитрий Ларин говорил, что данные о 2018 годе появились в деле после допроса Андрея Нифедова.

Блогер находился в СИЗО полгода, до конца декабря 2021 года. 21 декабря Хованский пожаловался в ЕСПЧ на незаконность его помещения под стражу, длительность ареста, неоформленное задержание в СК, а также на то, что его жалобы на законность нахождения в СИЗО не рассматривались безотлагательно.

После этого блогеру заменили меру пресечения на запрет определенных действий и отпустили домой, а позже ему разрешили пользоваться интернетом и выходить из квартиры.

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