Delivery Club перешел в собственность «Яндекса»

«Яндекс» стал владельцем сервиса доставки еды Delivery Club. Сделка была совершена 8 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Теперь компании принадлежат 99,95% акций, оставшиеся — у ООО «ГИС Технологии» («дочка» «Яндекса»). «Мы занимаемся подготовкой документов и технической части для полного закрытия всех частей этой сделки. На это понадобится некоторое время. Как только сделка будет закрыта, мы обязательно об этом расскажем», — рассказали в пресс-службе компании.

«Яндекс» объявил о покупке Delivery Club 23 августа. Тогда же стало известно, что после закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — главная медийная страница «Яндекса» станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK.

30 августа ФАС одобрила сделку по обмену сервисами между «Яндексом» и VK. Антимонопольная служба выдала компаниям предписание о необходимости сохранения конкуренции на соответствующих рынках.