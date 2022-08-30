ФАС одобрила сделку по обмену сервисами между «Яндексом» и VK

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила VK приобрести сервисы «Новости» и «Дзен», а «Яндексу» — сервис доставки еды Delivery Club. Об этом сообщает «Интерфакс».
ФАС одобрила ходатайства компаний с предписаниями. Одним из требований антимонопольного ведомства для «Яндекса» стало «отсутствие каких‑либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис „Яндекс Еда“, по отношению к другим агрегаторам заказов».
«Для партнеров сервисов (ресторанов) предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки», — сказано в заявлении ФАС.
«Яндекс» объявил о покупке Delivery Club 23 августа. Тогда же стало известно, что после закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — главная медийная страница «Яндекса» станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK.