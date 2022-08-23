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«Яндекс» объявил об отказе от новостного агрегатора и приобретении Delivery Club
Сегодня в 07:30

«Яндекс» решил отказаться от новостного агрегатора. В качестве новой главной страницы компания будет развивать ya.ru, сообщает ТАСС.

После закрытия сделки по продаже медийных активов — Дзена и Новостей — главная медийная страница «Яндекса» станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK.

В свою очередь, ya.ru станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID».

Существующее приложение «Яндекс» для Android сменит название на «Яндекс Старт», а приложение для iOS будет работать, как и раньше без «Дзена» и Новостей».

Параллельно с этим «Яндекс» покупает у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club. «После сделки Delivery Club продолжит работать под своим брендом. Приложения и сайт останутся, так что пользователи не почувствуют сильных изменений», — рассказал директор «Яндекс Еды» Роман Маресов.

Компания пока не получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретение сервиса доставки. По словам Маресова, только после этого сделка состоится. «Это должно произойти до конца 2022 года», — добавил он.

О намерениях VK продать Delivery Club «Яндексу» стало известно 5 июля. Тогда в ФАС заявили, что позиция антимонопольной службы будет зависеть от конкретных параметров и договоренностей сторон.

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