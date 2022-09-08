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Звезда «Игры в кальмара» Ли Чжон Чжэ сыграет в сериале «Звездные войны: Аколит»
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Звезда «Игры в кальмара» Ли Чжон Чжэ сыграет в сериале «Звездные войны: Аколит»
Юлия Онодэра
Вчера в 17:51

Звезда южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Ли Чжон Чжэ сыграет главную роль в сериале «Звездные войны: Аколит». Об этом сообщил Deadline.

Серал выпустит студия Lucasfilm для стримингового сервиса Disney+. В актерский состав проекта войдут Амандла Стенберг и Джоди Тернер-Смит. Шоураннером, режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером станет Лесли Хедленд.

Какую роль исполнит Ли Чжон Чжэ, пока не раскрывается. Известно, что сериал расскажет о событиях, происходящих в последние дни эры Великой Республики, когда темные силы набирали свою силу.

Deadline отмечает, что слово «Аколит» в названии шоу может означать людей с предрасположенностью к Силе и учеников некоего Лорда Ситхов. Если это так, Ли Чжон Чжэ может сыграть как раз такого человека, считают в издании.

«Участие Ли в „Аколите“ — настоящая победа для Lucasfilm и Headland, учитывая, что каждая студия и стриминговый сервис стремились вступить в сотрудничество со звездой „Игры в кальмара“», — отметили журналисты.

Сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix в сентябре 2021 года и стал самым популярным сериалом Netflix. «Афиша Daily» рассказывала о шоу в деталях, пытаясь понять, почему жестокий триллер достиг такого успеха и какие другие кинопроекты он напоминает.

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Амандла СтенбергЛесли Хедленд
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