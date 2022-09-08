Врачи Елизаветы II обеспокоены ее здоровьем. Принц Чарльз и принц Уильям едут к ней в Шотландию

После обследования королевы Великобритании Елизаветы II врачи выразили обеспокоенность ее здоровьем. Об этом заявили в Букингемском дворце.

Врачи рекомендовали 96-летней королеве оставаться под медицинским наблюдением. В сообщении отмечается, что Елизавета II «по-прежнему чувствует себя комфортно».

В данный момент королева находится в замке Балморал в Шотландии. После сообщений об ухудшении здоровья к ней направились принц Чарльз и принц Уильям.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс написала в твиттере: «Вся страна глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца. Мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству — сейчас с Ее Величеством Королевой и ее семьей».

Накануне Елизавета II по рекомендации врачей перенесла запланированное на вечер заседание Тайного совета в онлайн-формате. Как сообщили в Букингемском дворце, после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс 96-летнему монарху было рекомендовано отдохнуть.